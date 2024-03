Rinasce il "Bosco antico", nuova svolta verde

Rinasce il "Bosco antico" di Canegrate.

"Bosco antico" sempre più verde

Rinasce il "Bosco antico" di Canegrate. Si sono infatti conclusi in questi giorni i lavori di manutenzione alle piante ed essenze arboree presenti nell’area verde di via Toti. Più precisamente, la società incaricata del servizio, ossia Amga Legnano spa, ha eseguito degli interventi di potatura delle alberature da frutto, del rampicante Bignonia Capreolata intorno al pergolato e di pulizia generale.

Infine, sono state integrate delle piante aromatiche. Nel corso della stagione saranno eseguiti gli sfalci del prato e il contenimento delle siepi.

Le parole dell'assessore

"Abbiamo sostituito alcune piantine e piante aromatiche che costituivano la parte principale del 'Bosco Antico' di via Toti, attuando un po’ di attività di pulizia e sistemazione delle siepi - afferma l’assessore ai Lavori pubblici e Ambiente Davide Spirito - È stato un semplice intervento manutentivo. È sicuramente volontà dell’Amministrazione comunale fare in modo che l’area sia mantenuta nel miglior modo possibile e, per quanto possibile, anche fruita in maniera responsabile. Con questi interventi si va sicuramente a migliorare tramite la manutenzione ordinaria delle piante ed essenze che lo richiedono. A breve faremo anche un affidamento per la gestione dell’area sperando di individuare un’associazione che se ne prenda cura nella maniera corretta".

E ancora Spirito: "È importante che quest’area mantenga le sue peculiarità e le sue caratteristiche ambientali che sono di pregio per la zona. Sono state piantate tempo fa delle piante aromatiche, aderendo ad un progetto pensato da una vecchia Amministrazione: era un modo per attrarre le persone a fruire dell’area. Ci sono delle varietà di erbe aromatiche che non tutti conoscono, per ogni essenza è però specificato il tipo di pianta. Queste erbe possono essere tranquillamente prese per usi personali ma, ovviamente, in maniera responsabile".