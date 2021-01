Il rimpasto in Regione pare sempre più dietro l’angolo. E, oltre al siluramento di Giulio Gallera (l’ex sindaco di Milano Letizia Moratti al suo posto?), ci sono all’orizzonte altre novità

Rimpasto in Regione, Moratti al posto di Gallera?

L’assessore al Welfare Giulio Gallera, Forza Italia, sembra avere ormai il destino segnato. Da mesi il plurivotato esponente azzurro era sul filo del rasoio, tant’è vero che è da giugno che in Regione si rincorrono voci di rimpasto. Ad essergli fatali le ultime dichiarazioni legate alla vaccinazione contro il Covid-19, che hanno però soltanto accelerato una decisione nell’aria da tempo.

Il posto di Gallera dovrebbe essere preso da Letizia Moratti, ex sindaco di Milano ed ex ministro dell’Istruzione, ex presidente Rai ed ex presidente del CdA di Ubi Banca. L’esperienza insomma non le manca certo.

Per superare l’impasse negli ultimi giorni sono scesi in campo nientemeno che Matteo Salvini e Silvio Berlusconi e i nodi dovrebbero quindi essere sciolti a breve.

Moratti, secondo alcune voci, avrebbe però chiesto anche la vicepresidenza della Regione, carica rivestita dal votatissimo brianzolo Fabrizio Sala, assessore alla Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione. E qui ci sarebbe il primo “smacco” per la Provincia di Monza e Brianza.

Provincia di Monza e Brianza che oltre alla conferma di Sala vicepresidente aveva così visto premiata anche la desiana Martina Cambiaghi con la delega all’assessore allo Sport e ai Giovani. Cambiaghi che è da mesi indicata come una delle “vittime” del rimpasto.

Il suo posto in Giunta potrebbe essere preso dall’ex campione olimpionico di canoa Antonio Rossi, lecchese, già sottosegretario regionale, o dallo stesso Gallera (ipotesi meno probabile).

Insomma, i rappresentanti del nostro territorio che con le problematiche legate alla sanità non hanno certo più responsabilità di altri membri dell’Esecutivo, pagheranno un prezzo decisamente alto a questo rimescolamento.

Altro nome in bilico quello di Silvia Piani (assessore alla Famiglia), che potrebbe essere sostituita dall’ex ministra Alessandra Locatelli.

Il rimpasto potrebbe inoltre velocizzare il passaggio di alcuni consiglieri da Forza Italia alla Lega, ipotesi di cui si parla da tempo. I tre “indiziati” sono il presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi, del sottosegretario Alan Rizzi e del consigliere Mauro Piazza.

Una mezza rivoluzione che non dovrebbe toccare Fratelli d’Italia, i cui assessori Riccardo De Corato (Sicurezza) e Lara Magoni (Turismo e Moda) possono dormire sonni tranquilli (per ora?).

