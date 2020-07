Rigenerazione urbana e territoriale a Rescaldina. L’Amministrazione ricerca la collaborazione dei cittadini per avviare uno studio integrativo al vigente Piano di governo del territorio.

Rigenerazione urbana e territoriale

“Il Comune di Rescaldina, in attuazione alle disposizioni contenute nella legge regionale n. 18 del 26 novembre 2019 che introduce innovazioni alle ‘misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente’, ritiene necessario avviare uno studio integrativo al vigente Piano di governo del territorio, approvato nel marzo 2019 – afferma l’assessore all’urbanistica Elena Terraneo – Al fine di garantire l’azione partecipativa di consultazione è stato emanato un avviso pubblico rivolto ai cittadini e ai soggetti interessati che possono inviare contributi/segnalazioni motivate e documentate con proposte di fattibilità in ordine agli obiettivi disposti dalla legge regionale 18/2019 con specifico riferimento alle seguenti casistiche: ambiti di rigenerazione urbana e territoriale; immobili di qualsiasi destinazione d’uso dismessi da oltre 5 anni con criticità per aspetti di salute, sicurezza idraulica, sicurezza strutturale, inquinamento, degrado ambientale e urbanistico-edilizio; edifici rurali dismessi o abbandonati da almeno 3 anni alla data di entrata in vigore della legge regionale 18/2019.

Le segnalazioni vanno presentate entro e non oltre le 11.30 del 27 luglio 2020, utilizzando il modulo di proposta scaricabile dal sito comunale”.

