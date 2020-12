Rigenerazione urbana del centro: Parabiago ha il progetto vincitore

Rigenerazione urbana del centro: Parabiago ha il suo progetto vincitore tra i sei partecipanti al concorso creato dall’Amministrazione e dalla Triennale di Milano.

Rigenerazione urbana del centro di Parabiago: chi ha vinto

A scalare la classifica del concorso pensato dall’Amministrazione in collaborazione con la Triennale di Milano è stato il progetto presentato dagli architetti Patrizia Scrugli, Marco Dibenedetto, Costanza Ghitti e Jacopo Lamura che prevedeva, tra le altre cose, quello di realizzare il Parco della Musica all’interno del Quadrilatero della Battaglia e di una piazza della Manifattura nell’ambito dell’ex Rede. Questo progetto, presentato alla cittadinanza a fine gennaio a Villa Corvini, era arrivato terzo all’interno della votazione popolare.

Al secondo posto (mentre era primo coi soli voti dei cittadini) il progetto dell’architetto Claudio Zanirato (Zanirato Studio, Bologna).

Medaglia di bronzo, infine, per quel progetto che era arrivato secondo nei voti “popolari” e presentato dagli architetti Associati di Nerviano (Marco Almasio, Nicoletta Almasio ed Enrico Almasio) e dallo Studio Associato Rigobello (Antonio Rigobello, Marino Rigobello).

La giuria e le parole del sindaco

A redigere questa classifica, dopo la votazione dei parabiaghesi portata avanti negli scorsi mesi, una giuria tecnica composta da Lorenza Baroncelli, direttore artistico della Triennale Milano, Francesco Garofalo, Chiara Quinzii, Renato Besana e Lanfranco Mina. “Il primo classificato e vincitore del concorso riceverà un premio di 3.000 euro, il secondo classificato di 2.000 e il terzo di 1.000 euro” hanno specificato in una nota dalla Triennale di Milano.

Soddisfatto di questo esperimento urbanistico anche il sindaco Raffaele Cucchi. “Mi congratulo con coloro che hanno vinto il concorso di idee sulla rigenerazione urbana del centro cittadino e un grazie di riconoscenza a tutti i partecipanti per aver investito in progettualità dando suggerimenti e punti di vista differenti – ha dichiarato – Il lavoro svolto in collaborazione con la Triennale di Milano è stato davvero interessante e notevole, un modo di ripensare il centro che sarà risorsa per futuri sviluppi della nostra città. Ringrazio per la professionalità e la disponibilità i componenti della giuria, in particolare Lorenza Baroncelli, direttore artistico della Triennale, oltre al suo presidente, l’architetto Stefano Boeri. Naturalmente grazie anche ai cittadini parabiaghesi che hanno partecipato alla votazione popolare che ha selezionato i finalisti. Ragionare sulla rigenerazione urbana insieme a professionisti, è sempre fonte di arricchimento e una risorsa di cui tener conto”.

