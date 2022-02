Rifondazione Comunista in piazza contro il caro bollette e l'età pensionabile

Due gazebo, uno nel centro di Rho l'altro nella frazione di Terrazzano

Raccolta firme di Rifondazione Comunista contro il caro bollette

Nella mattinata di sabato in piazza San Vittore e in piazza della Chiesa nella frazione di Terrazzano, gli attivisti del Partito della Rifondazione Comunista hanno raccolto firme per 2 petizioni a livello nazionale: la prima contro il caro bollette di luce e gas, e la seconda contro l’aumento dell’età pensionabile a 70 anni.

Lo Stato prende misure più incisive anche per quanto riguarda l'età pensionabile

“In primis chiediamo che lo Stato prenda misure più incisive per il caro bollette, e poi siamo contro l’aumento dell’età pensionabile, che, a causa dell’aumento dell’aspettativa di vita, allontana la fine dell’attività lavorativa” sostengono gli attivisti di Rifondazione Comunista.