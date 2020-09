A partire da sabato 3 ottobre l’Amministrazione di Gaggiano attiva, in via sperimentale, una nuova modalità per il conferimento rifiuti speciali per le utenze domestiche

Rifiuti speciali, a Gaggiano da ottobre c’è l’Ecomobile

A partire da sabato 3 ottobre l’Amministrazione di Gaggiano attiva, in via sperimentale, una nuova modalità per il conferimento rifiuti speciali per le utenze domestiche, rifiuti che fino ad oggi potevano essere conferiti solo presso l’EcoCentro di Vigano. Sarà infatti istituito l’Ecomobile, un veicolo appositamente attrezzato dove potrete conferire, per esempio, olii vegetali, batterie, toner, piccoli elettrodomestici, cellulari, pc e RAEE.

Spiega l’assessore all’Ambiente e Territorio Marzia Zucca: “Il servizio avrà cadenza mensile (ogni primo sabato del mese fino a Dicembre), sarà posizionato in via De Gasperi – area mercato e sarà dedicato solo ai residenti di Gaggiano previa presentazione della carta d’identità. Dal 3 ottobre avremo quindi un nuovo strumento per incrementare la raccolta differenziata con un servizio più personalizzato e sempre più rispettoso della salvaguardia e della tutela dell’ambiente. Un passo importante per facilitare ai cittadini lo smaltimento dei rifiuti più inquinanti”. TORNA ALLA HOME PAGE