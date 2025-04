Rifiuti nell'ex Polo Baraggia, convocata l'attesissima commissione

Rifiuti nell'ex Polo Baraggia di Cerro Maggiore, convocata per martedì 22 aprile 2025 l'attesissima commissione comunale sul nuovo progetto di conferimento.

Rifiuti nell'ex Polo Baraggia, convocata la commissione

E' convocata per martedì 22 aprile 2025, alle 21, in sala consiliare la Commissione consiliare di Cerro Maggiore sul nuovo piano di conferimento rifiuti. La commissione - Gestione territorio e Patrimonio pubblico nel quale si affronterà infatti il tema del nuovo progetto di conferimento nell'ex Polo Baraggia, dove negli anni Novanta - come noto - nacque la tristemente famosa discarica fatta chiudere poi grazie alla maxi mobilitazione di cittadini.

La commissione era stata annunciata la scorsa settimana dall'Amministrazione comunale del sindaco Nuccia Berra, in risposta alle polemiche sollevate dal rinato Comitato No Discarica che si batte contro il nuovo conferimento di rifiuti. All'ordine del giorno vi sarà il permesso di costruire convenzionato al recupero ambientale area Baraggia e l'audizione proprio del comitato antidiscarica. Comitato che, come noto, ha lanciato la sua raccolta firme per fermare il progetto, petizione che sta portando avanti anche con gazebo in paese: «"No a nuovi conferimenti di due milioni di metri cubi di materiali con il rischio che arrivino contaminanti impattanti per il suolo, no ai sette camion all'ora per i prossimi 10 anni, no a controlli esclusivamente sulla carta fatti dall'operatore che è controllato e controllore" la posizione del comitato.

La posizione del Comune

"Vogliamo, se possibile e auspicabile, continuare il percorso pubblico e condiviso iniziato qualche anno fa con le battaglie giudiziarie del 2019, 2020, 2021, che ci hanno visti vincitori, proseguito nella campagna elettorale del 2023 con la predisposizione e diffusione del protocollo di intesa, e la presentazione della bozza di convenzione nella commissione del 2024 - ribadiscono dalla Giunta comunale - Come Amministrazione comunale non rigettiamo proposte emendative, seppur fondate sulla concretezza amministrativa che si deve a questa vicenda, infatti non vogliano che ci siano falle e/o cavilli che in futuro possano far ripiombare la nostra comunità nella paura di una vera discarica, come successo con il precedente progetto, con la proposta di aprire una discarica di amianto".