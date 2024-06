Ribaltone a San Vittore Olona dove lo sfidante Marco Zerboni ha spodestato dalla carica di sindaco il primo cittadino uscente Daniela Rossi

Il nuovo sindaco

Nel suo primo intervento da sindaco Zerboni, candidato per la lista civica Per San Vittore Olona e per il Centrodestra unito ha ammesso che se lo aspettava perché "durante la campagna elettorale tanta gente ci ha incoraggiato a mettercela tutta. C'è molto da lavorare, tante cose da sistemare"