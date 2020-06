Rho presenta il bilancio della ripartenza

Rho presenta il bilancio: ecco il preventivo del 2020

Rho presenta il bilancio: una duplice sfida

Equilibrio delle finanze e investimenti per la ripartenza. E’ stato presentato mercoledì sera in Consiglio Comunale il bilancio preventivo 2020 della giunta Romano. «Il Covid ha avuto un forte impatto sul nostro bilancio. – afferma l’Assessore al Bilancio Andrea Orlandi – Ora la sfida è duplice: far fronte alla riduzione del 12% delle entrate e nel frattempo recuperare risorse per tenere in vita servizi essenziali e far fronte a nuovi bisogni emersi durante l’emergenza.

Un fondo di 500mila euro per sostenere la ripresa

Abbiamo lavorato a lungo per trovare un punto di equilibrio e allo stesso rilanciare, con un fondo di 500mila euro per sostenere la ripresa socio-economica della città. Ci immaginiamo di destinare questo fondo ai cittadini più colpiti: bambini, povertà estreme e commercio locale, per avviare una ripartenza che non lasci indietro nessuno. Una scelta forte e dall’importo significativo sulla quale il consiglio comunale è chiamato a esprimersi.» A seguito dell’emergenza Covid-19 il Comune ha registrato minori entrate per circa 5 milioni di euro, perse per la maggior parte a seguito dell’arresto delle attività della Fiera e del suo indotto.

Supporto alle famiglie in difficoltà

Inoltre, per far fronte all’emergenza Covid, il Comune ha già speso negli scorsi mesi più di 500mila euro per il supporto alle famiglie in difficoltà, i servizi di pulizia straordinaria e ausiliari, spese di prevenzione e protezione, protezione civile e il progetto residence. «Per recuperare queste risorse si è messa in atto un’importante operazione di rinegoziazione dei mutui, che porterà alle casse del Comune un risparmio di 5 milioni per quest’anno e 2 milioni e mezzo il prossimo, grazie alla riduzione dei tassi di interesse sui mutui già esistenti – conclude Orlandi».