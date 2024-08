Rho vince il bando Ecosap per l’eco-efficientamento energetico dei fabbricati dell’edilizia pubblica

Il Comune di Rho è uno dei sei Comuni che ha vinto il bando Ecosap per l’eco-efficientamento energetico dei fabbricati dell’edilizia pubblica

Interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità e di decarbonizzazione

Ecosap consiste in un investimento da 20 milioni di euro per finanziare interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità e di decarbonizzazione di edifici destinati a Servizi Abitativi Pubblici di proprietà delle Aler e dei Comuni lombardi.

Gli interventi saranno eseguiti nello stabile comunale di via Sartirana

Per quanto riguarda Rho, il bando finanzierà diversi interventi che interessano il fabbricato comunale di via Sartirana 7 destinato ad alloggi abitativi pubblici. Queste le opere che saranno eseguite: isolare le superfici opache verticali ed orizzontali mediante tecnologia “a cappotto” al fine di ridurre i valori di kWh e di KgCO2 annui, generando un sensibile risparmio; inserire una pellicola riflettente sulla copertura al fine di riqualificare le coperture orizzontali (tetti) con intervento in grado di contribuire al comportamento climatico del sistema edilizio; inserire serre solari trasformando gli attuali balconi a sud in serre solari al fine di riqualificare le coperture verticali con intervento in grado di contribuire al comportamento climatico del sistema edilizio; sostituire i serramenti; inserire valvole termostatiche comandate mediante sistema wireless da regolatori installati in ogni singola unità immobiliare ed in grado di gestire il singolo ambiente; inserire un sistema di ventilazione puntuale con recupero; sostituire gli scaldacqua individuali con sistemi del tipo a condensazione; intervenire sul sistema di illuminazione comune; installazione di impianti fotovoltaici sulle coperture a compensare i consumi elettrici dell’edificio.

La spesa complessiva dell’intervento presso lo stabile di Via Sartirana sarà di 1.560 mila euro

L’ Amministrazione ha poi individuato un intervento di posa di piattaforma elevatrice, idonea al superamento delle attuali barriere architettoniche. La spesa complessiva dell’intervento presso lo stabile di Via Sartirana 7 è di 1.560 mila euro e sarà cofinanziata dalla Regione e dal Comune di Rho. La spesa a carico della Regione Lombardia sarà di circa 1.440 mila euro finanziata mediante la partecipazione al bando regionale, invece la spesa a carico del Comune di Rho sarà di 120 mila euro importo corrispondente al progetto manutentivo programmato dal Comune per l’anno 2023.

L'assessore Nicola Violante: "Un ottimo risultato per il Comune"

“L’ottenimento del finanziamento del bando Ecosap è un ottimo risultato per il Comune di Rho – afferma Nicola Violante, assessore al Patrimonio – che dimostra ancora una volta attenzione nei confronti della qualità degli immobili di edilizia pubblica, questo tipo di interventi e di investimenti sono importanti sia dal punto di vista ambientale, sia dal punto di vista sociale perché incidono sulla qualità della vita delle comunità e dei suoi abitanti”.