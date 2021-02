Rete fognaria, nuovo cedimento dell’asfalto in centro ad Abbiategrasso

Cedimento dell’asfalto in viale Manzoni ad Abbiategrasso, Cap “mette una toppa” e programma un intervento strutturale sulla rete fognaria

Cedimento dell’asfalto in viale Manzoni ad Abbiategrasso: Cap holding ha garantito un primo intervento in tempi brevissimi per “mettere una toppa” rispetto alla voragine apertasi lunedì pomeriggio. Ma è all’orizzonte un intervento di più ampio respiro procedendo ad uno studio dettagliato del vecchio sistema fognario. Già a settembre, infatti, si era verificato un altro cedimento causato dal sistema fognario in viale Manzoni, all’altezza dell’incrocio con viale Manzoni. Ed è già programmato per la fine del 2021 un intervento in via Serafino dell’Uomo, afflitta dai medesimi problemi. In attesa di interventi strutturali sulla rete fognaria del centro che appaiono sempre più necessari, l’Amministrazione ha provveduto a mettere in sicurezza il perimetro della buca in viale Manzoni.