“Restrizioni fino al 13 aprile”: il Ministro della Salute lo conferma in Senato

“Sono prorogate fino al 13 aprile tutte le misure di limitazione alle attività e agli spostamenti individuali finora adottate per l’emergenza”.

La notizia della proroga era scontata, ma questa mattina un’informativa del Ministro della Salute Roberto Speranza al Senato ha dato non solo una conferma, ma anche una data: lunedì 13 aprile, vale a dire Pasquetta.

Fino ad allora tutte le restrizioni imposte dal cosiddetto Decreto Coronavirus rimarranno in vigore.

Anzi, nei giorni scorsi lo stesso ministro aveva messo le mani avanti chiaramente parlando di limitazioni prorogate e in vigore “almeno fino a Pasqua”, il che significa che il paletto potrebbe poi essere spostato ancora più in là.

“In questo momento è importante fare attenzione, non commettere errori per non rischiare nuovi focolai. Non c’è un cessato allarme. La strada è ancora lunga e sbagliare i tempi significa vanificare tutti gli sforzi. È stata ed è ancora durissima, ma risposta Paese c’è. Stiamo già pensando al dopo”.