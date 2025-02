Rescaldina e Cerro Maggiore: primo congresso comunale di Fratelli d'Italia

Primo congresso comunale di Fratelli d'Italia di Rescaldina e Cerro Maggiore. Presentati i progetti futuri del partito sul territorio.

Primo congresso in auditorium

Al via il primo congresso comunale di Fratelli D’Italia di Rescaldina e Cerro che ha avuto luogo nella mattinata di sabato 22 febbraio 2025 all’auditorium comunale rescaldinese. Al tavolo dei relatori, a presentare i progetti futuri del partito sul territorio rescaldinese, erano presenti il consigliere regionale Maira Cacucci, il capogruppo di opposizione e neoeletto presidente del circolo di Fdi Rescaldina Luca Perotta, l’assessore allo Sport, Tempo Libero e Giovani di Cerro Maggiore e presidente del circolo cerrese Daniel Dibisceglie e il consigliere comunale di Parabiago e Dirigente Provinciale di Fdi Giuliano Polito.

Polito ha esordito:

"Innanzitutto vanno fatti i dovuti ringraziamenti a Daniel Dibisceglie, per il suo impegno e la sua dedizione a Cerro, a Matteo Malacrida per le responsabilità che si è preso anche in ambito giovanile durante il suo periodo in carica come presidente del circolo di Rescaldina e, con tanti auguri di buon lavoro, ringrazio il neoeletto presidente Luca Perotta".

"Bisogno di squadre efficaci sul territorio"

Parola anche a Daniel Dibisceglie:

"Sono contento che chi si riunisce in questi congressi si trova con lo stesso nostro desiderio di pensare al bene dei nostri territori e azioni concrete; ringrazio tutti i miei compagni alla guida di Cerro, soprattutto i più giovani, tra i quali Cristian Ferrari, attuale vice coordinatore territoriale".

Ecco poi le parole di Maira Cacucci:

"Bisogna ringraziare i presenti, ma soprattutto i giovani di Gioventù Nazionale, fonte inesauribile di volontà politica; oggi viviamo un sogno, per questo abbiamo bisogno di squadre efficaci in rappresentanza del territorio, che sappiano confrontarsi e collaborare; soprattutto nei paesi grandi come Parabiago e Legnano, desideriamo portare, come Centrodestra, i migliori candidati possibili che possano rappresentare al 100% il territorio, poi certo le vie del signore sono infinite, per cui anche io non sono esclusa da eventuali candidature".

Perotta presenta i componenti

Infine l’intervento di Luca Perotta: