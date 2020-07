Regione, niente fondi per lo “svincolo killer” di Trezzano

Rabbia del consigliere regionale M5S Nicola Di Marco: “Bocciata la mia richiesta di finanziare un progetto per riqualificare lo svincolo della tangenziale a Trezzano sul Naviglio”

La maggioranza in consiglio regionale, nell’ambito della discussione sul bilancio lombardo, ha bocciato la richiesta del M5S del consigliere regionale Nicola Di Marco riguardante il finanziamento del progetto per la messa in sicurezza dello svincolo (a Trezzano sul Naviglio) tra Vecchia Vigevanese (SP59) e la corrispondente uscita della Tangenziale Ovest di Milano, porta d’accesso anche per gli automobilisti di Gaggiano e dell’Abbiatense.

A riguardo Di Marco dichiara:

Nel dicembre 2018, il Consiglio regionale approvò all’unanimità un mio ordine del giorno, atto di indirizzo, che sollecitava la risoluzione delle criticità esistenti. Ciò nonostante, ancora una volta, nella discussione sull’assestamento di bilancio è stata bocciata la mia richiesta di finanziare un progetto per la riqualificazione del tratto. Questo svincolo è tragicamente noto per via delle decine di incidenti e feriti che si sono verificati negli ultimi anni, da qui il soprannome di killer. La sua conformazione sembra ormai inadeguata alla viabilità odierna e da anni i cittadini, riuniti in un comitato, chiedono la messa in sicurezza di quel tratto di strada. Tra l’altro, recentemente, è venuto a mancare uno dei maggiori promotori dello stesso, il Sig. Luciano Chiodo che ho voluto ricordare in Aula e che purtroppo non ha potuto vedere risolto il problema. Ritengo quindi Città Metropolitana e Regione Lombardia colpevoli per essere così inerti ed inermi e per non assumersi le loro responsabilità. La maggioranza di Regione Lombardia, in questo assestamento, ha approvato i più svariati stanziamenti, sottoforma di marchette ai partiti più influenti, senza alcuna visione di insieme delle problematiche del territorio, salvo poi ignorare le istanze provenienti dalla cittadinanza