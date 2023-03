Regione dice "no" agli aumenti per l'Area C

Si è espresso contrariamente l'assessore regionale ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile, Franco Lucente, sulla possibilità di ulteriori aumenti da parte del comune di Milano per quanto riguarda l'Area C e B.

"No" ad ulteriori aumenti per l'Area C

“Periodicamente a Milano si torna a parlare di un probabile aumento del ticket per l’area C, con nuovi provvedimenti che potrebbero riguardare anche l’area B. Ci auguriamo siano solo voci di corridoio infondate e che il sindaco Giuseppe Sala ribadisca, come già fatto negli scorsi mesi, che non ci sarà alcun aumento. In questo periodo particolarmente complicato, con le difficoltà economiche che attanagliano gli italiani, riteniamo che non sia la politica del rincaro la strategia da seguire" ha detto Lucente, intervenendo nel dibattito

La soluzione: investire sulla mobilità sostenibile

Lucente ha poi spiegato per lui la soluzione a ridurre l'inquinamento non sia nell'aumentare i costi, ma quanto nel migliorare l'offerta di mobilità sostenibile a disposizione dei cittadini: