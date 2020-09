Referendum Costituzionale: come recarsi e accedere ai seggi a Parabiago.

Referendum: come recarsi e accedere ai seggi a Parabiago

I cittadini di Parabiago il 20 e il 21 settembre prossimi sono chiamati a votare, oltre che per il Referendum Costituzionale, per il rinnovo del Consiglio Comunale e la scelta del prossimo Sindaco. Questa tornata elettorale richiederà maggior attenzione da parte di tutti per garantire quelle misure di sicurezza e di distanziamento alle quali siamo già abituati.

Il Comune ha recepito e predisposto, sulla base delle direttive del DPCM del 7 agosto scorso, un “Protocollo Sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2020” che aiuta i cittadini che si recheranno a votare, a conoscere le modalità e i comportamenti da adottare nel rispetto delle regole e di tutti.

Come accedere ai plessi per votare?

· Si accede al cortile dei plessi scolastici e nelle varie aree predisposte (anche con gazebo e posti a sedere) in attesa di accedere al proprio seggio elettorale in modo contingentato. In questa fase si ricorda di mantenere il distanziamento di 1 metro da qualsiasi soggetto che non sia un congiunto

· Si ricorda l’obbligo dell’uso della mascherina; l’assenza di febbre e sintomi; il non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni e il non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni.

· Si attende il proprio turno per accedere al seggio e votare

Come ci si comporta per entrare, votare e uscire dal proprio seggio elettorale?

· Si dovrà procedere alla igienizzazione delle mani prima di entrare nel proprio seggio (gel idroalcolici saranno messi a disposizione in prossimità della porta)

· Ci si avvicina al Presidente di seggio con una distanza di 2 metri per l’identificazione (occorrerà abbassare la mascherina)

· Ci si igienizza nuovamente le mani prima di ricevere la scheda e la matita per poter votare

· A voto avvenuto, si dovrà inserire la scheda elettorale delle elezioni amministrative nell’urna apposita e la scheda del Referendum Costituzionale nell’apposita urna.

· Completate le operazioni di voto, è consigliata un’ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio

Si tratta di comportamenti ai quali siamo già tutti abituati ad attuare quando accediamo ai luoghi pubblici, con una maggiore attenzione ai comportamenti all’interno del seggio in modo che venga garantita la sicurezza di tutti.

Sul sito comunale ulteriori informazioni: https://www.comune.parabiago. mi.it/archivio10_notizie-e- comunicati_0_717_0_4.html