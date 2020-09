Referendum, alle 12 ha votato l’11,87 per cento

Referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari, alle 12 ha votato l’11,87% degli aventi diritto.

Referendum, i dati comune per comune

Il dato è riferito alla provincia di Milano. A livello nazionale, la percentuale dell’affluenza a mezzogiorno sale al 12,25; prendendo in considerazione la regione Lombardia si alza ulteriormente e arriva al 12,44.

Ma ecco i dati comune per comune (in grassetto quelli della nostra area di diffusione):

Urne aperte oggi e domani

Oggi e domani, domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020, i cittadini italiani sono chiamati alle urne per il referendum costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari di Camera e Senato e per le elezioni regionali (in Valle d’Aosta, Veneto, Liguria, Toscana, Marche, Campania e Puglia), comunali (oltre mille i Comuni al voto) e suppletive (in Veneto e Sardegna). I seggi sono aperti dalle 7 e lo resteranno fino alle 23 di oggi. Domani, lunedì, si potrà votare dalle 7 alle 15.

