"Recluting Day", Comune ed enti aiutano a trovare lavoro

"Recluting day", via all'importante iniziativa in programma a Canegrate.

"Recluting day" per trovare lavoro

Martedì 31 maggio 2022, dalle 9 alle 13 nella biblioteca comunale di Canegrate, ci sarà una mattinata dedicata al lavoro. "Recluting Day" è l’evento organizzato dal Comune di Canegrate in collaborazione con lo sportello di orientamento al lavoro, Eurolavoro e Afol Ovest Milano. Durante la mattinata gli operatori incontreranno la cittadinanza per condividere offerte di lavoro e tutte le attività dei Centri per l'Impiego.

Le parole dell'assessore

Una grossa opportunità per tutti i canegratesi come spiega l’assessore ai Servizi sociali Franca Meraviglia: "Quello che faremo martedì in biblioteca sarà una giornata dedicata al lavoro. Ci saranno Eurolavoro e Afol, e il nostro sportello del lavoro. Abbiamo invitato diverse aziende a venire e ad offrire lavoro e noi raccoglieremo tutti i curriculum. Infine, presente sarà anche la Fondazione Mantovani, che intende organizzare a Canegrate un corso per le Asa, e martedì darà informazione e raccoglierà le preiscrizioni. È rivolto a tutti quelli che cercano lavoro e a chi offre lavoro".

Quella di martedì di fatto sarà una giornata in cui chi cerca lavoro potrà incontrare chi lo offre, e ci sarà la possibilità di raccogliere i curriculum. Importante la presenza della Fondazione Mantovani, a cui verrà data in gestione la casa di riposo che sarà costruita a Canegrate e di cui a breve dovrebbero partire i lavori.

Un’iniziativa che nasce anche per venire incontro alle persone in questo momento delicato e molto difficile per tutti: l’emergenza sanitaria legata al Covid così come le conseguenze sui rincari dovuti alla guerra in Ucraina si stanno facendo sentire.

E il Comune ha deciso di fare la su parte.