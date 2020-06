Recesso dello Stato dall’Unione Europea: al via la raccolta firme per il referendum

Recesso dello Stato dall’Unione Europea: al via la raccolta firme per l’indizione di un referendum di indirizzo.

E’ stata avviata la raccolta di firme per il progetto di legge d’iniziativa popolare dedicato all’indizione di un “referendum di indirizzo sul recesso dello Stato dall’Unione Europea”. Il progetto di legge è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 136 del 28 maggio 2020, e presentata in Cassazione dai promotori di Italia Libera, una delegazione di cittadini impegnati per la costituzione di un nuovo soggetto politico.

Pertanto, i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Abbiategrasso, interessati ad apporre la propria firma potranno farlo fin da ora, martedì 16 giugno, recandosi, muniti di idoneo documento di riconoscimento, all’ Ufficio Protocollo del Comune, nella sede di piazza Marconi, negli orari di apertura al pubblico (lunedì, giovedì e venerdì dalle 9.15 alle 12.45, martedì dalle 9.15 alle 13.45, mercoledì dalle 16 alle 18).

Per approfondimenti e ulteriori informazioni sito web: www.italia-libera.net