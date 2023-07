Rapina al cimitero: "L'addetto alla custodia non era presente"

"L'addetto alla sicurezza era presente durante la rapina?".

Rapina al cimitero di Garbatola, Cozzi: "Risposta sconcertante"

A chiederlo all'Amministrazione comunale di Nerviano è Massimo Cozzi, capogruppo della lista di minoranza Con Nerviano-Gin-Lega, che nel Consiglio comunale di martedì 25 luglio 2023 ha presentato un'interpellanza in merito alla rapina avvenuta al cimitero di Garbatola ed è rimasto "allibito e sconcertato" dalla risposta ottenuta ("L'addetto alla custodia del cimitero di Garbatola era presente quando è accaduto il furto e ha reso la sua deposizione alle forze dell'ordine").

Il caso a cui si riferisce è accaduto l'1 giugno, tra le 8.30 e le 8.45. Due anziani, un uomo di 64 anni e una donna di 78 , si trovavano nel camposanto della frazione quando erano stati avvicinati da tre individui, di cui due col volto travisato. La donna era stata minacciata e rapinata della collana, l'uomo era stato immobilizzato e i malviventi erano scappati con la collana, un braccialetto, un portamonete e un cellulare.

"In quel momento nessun addetto alla custodia era presente"

Spiega Cozzi:

"Il punto era capire se, di fronte a un servizio indicato nel cartello esposto fuori dal cimitero, questo viene effettuato o meno. Ogni giovedì mattina l'addetto alla custodia deve essere presente a Garbatola dalle 8 alle 12 e l'episodio della rapina ha portato alla luce molti dubbi, meglio dire certezze, sul fatto che questo non accade. Se il sindaco si rimette a quanto dice la ditta, io assolutamente no e sono andato a fondo sulla vicenda, nonostante un muro di gomma e di silenzio caduti sulla vicenda. Ho sentito chi ha chiamato le forze dell'ordine (Polizia Locale e Carabinieri), uno dei diretti interessati dalla rapina e diversi cittadini di Garbatola e Villanova e posso tranquillamente affermare che, al momento della rapina, nessun addetto alla custodia era presente. Infatti non hanno chiamato loro le forze dell'ordine, essendo arrivati a fatto già ampiamente successo".

"Perché non si approfondisce l'argomento con appositi controlli?"

Il capogruppo di Con Nerviano-Gin-Lega prosegue:

"Da verifiche fatte nei successivi giovedì, purtroppo al giovedì la presenza dell'addetto è rarissima, per non dire completamente assente. Come consigliere comunale, mi sono permesso di chiedere il verbale dell'intervento della Polizia Locale, senza successo. Non mi viene dato perché sono in corso indagini di polizia giudiziaria, peccato che a me interessi solo la parte che mi dice se tale addetto era presente o meno. Il nuovo comandante, il presidente del Consiglio comunale, il segretario comunale tutti concordi nel dire che questo verbale non si può dare. Sono allibito nel constatare che ci si basi su quanto afferma la ditta incaricata, senza approfondire l'argomento con appositi controlli. Se si mette fuori un cartello che indica un servizio, questo deve essere assicurato nel migliore dei modi, considerato che stiamo parlando di soldi pubblici. Altro che collaborazione in questa vicenda! Ma di sicuro non mi fermo qui. Povera Nerviano e, in questo caso, povere Garbatola e Villanova...".