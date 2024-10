Commento politico da parte delle liste civiche di opposizione di Abbiategrasso sul raddoppiamento della linea ferroviaria Vigevano-Malpensa.

Raddoppio ferroviario Vigevano Malpensa: il parere delle minoranze di Abbiategrasso

Commento unitario da parte della Lista Civica "La Città", Lista Civica "Ricominciamo Insieme" e Lista Civica "Giovani Per Abbiategrasso" sul tantoa tteso raddoppio della linea Vigevano - Malpensa.

"In questi giorni ricorre il primo anniversario della gloriosa marcia su Roma meritoriamente compiuta dal Sindaco e da alcuni assessori per perorare avanti il ministro Salvini la causa del raddoppio ferroviario. L’amministrazione dava conto con un video pubblicato sui social dell’esito positivo (almeno a parole) del pellegrinaggio avendo il ministro, in forza della comune appartenenza politica, promesso ed assicurato il massimo impegno per reperire i fondi per la realizzazione del progetto di raddoppio di RFI, che - sebbene inesistente quanto a disegno definitivo - l’amministrazione accoglieva “senza se e senza ma”. La fruttuosa trasferta manifestava nei mesi successivi il primo visibile effetto: lo stralcio del progetto di raddoppio dalle opere finanziate con i fondi PNRR ed il suo rinvio sine die. Il Sindaco e l’Assessore Albetti, allora, si premuravano di evidenziare alla cittadinanza la sicura positività della circostanza che avrebbe permesso una più proficua interlocuzione con RFI per il miglioramento del progetto stesso nell’interesse della Città. Ulteriore "positivo" risultato è stato l’inserimento a giugno di quest’anno del progetto di raddoppio nel programma pluriennale degli interventi di RFI, senza indicazione alcuna dell’eventuale tempistica".

Nessuna opposizione al progetto presentato

"Coerente con il suo impegno per lo sconosciuto progetto “senza se e senza ma”, l’Amministrazione non sfruttava neppure l’occasione per presentare osservazioni allo schema di massima proposto nel suo programma da RFI. Solo le Liste Civiche di opposizione presentavano, infatti, rilievi a tale schema progettuale, segnalando la necessità di evitare che l’opera fosse progettata con l’effetto collaterale di dividere la Città in due, pur con “un progetto di disarmante bellezza” (cit.). Nel frattempo la mozione adottata all’unanimità in Consiglio Comunale che impegnava l’amministrazione a condividere con le opposizioni tutte le iniziative volte all’interlocuzione con RFI veniva, anche in questo caso, dimenticata da Sindaco e assessore alla partita. Nel frattempo, i pendolari abbiatensi continuavano ad essere ostaggi di una linea inadeguata, obsoleta e vergognosamente manutenuta e gestita da RFI come da Trenord. Il tutto nel silenzio e nell’inazione della amministrazione abbiatense, in ciò perfettamente coerente con la propria linea nell’affrontare la maggior parte dei problemi che affliggono la quotidianità dei cittadini e che pare consistere nell’attendere con fiducia che i problemi si risolvano da sé".

L'intervento di Fontana