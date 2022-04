Raddoppio ferroviario Milano-Mortara: "Accolta la richiesta della Lega di nominare un commissario"

Botta e risposta

Dopo le affermazioni del consigliere regionale Massimo De Rosa del M5S, la deputata Elena Lucchini della Lega replica punto su punto.

Sul raddoppio ferroviario Milano-Mortara, alle affermazioni del consigliere regionale Massimo De Rosa del Movimento 5 Stelle ha replicato Elena Lucchini, deputata e capogruppo Lega in Commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici della Camera dei deputati.

Raddoppio ferroviario: la parola a Lucchini (Lega)

Ha affermato Lucchini, replicando alle affermazioni di De Rosa del M5S:

"Come ho avuto già modo di dichiarare pubblicamente il 5 aprile agli organi di stampa, nelle osservazioni delle commissioni Ambiente e Trasporti della Camera sul parere allo schema di Dpcm predisposto per dar seguito a quanto stabilito dal decreto Sblocca cantieri, è infatti stata accolta la richiesta della Lega di nominare un eventuale commissario per il raddoppio ferroviario della linea Milano-Mortara. Il mio comunicato stampa (che allego alla presente replica) contiene parole chiare ed inequivocabili. È pur vero che dai grillini ci possiamo aspettare ormai di tutto, ma l'italiano è l'italiano. Capisco che ad Abbiategrasso si vada presto al voto e che qualche pentastellato sia in trance agonistica da campagna elettorale, ma a tutto c'è un limite. Ricordo infine che, al contrario di De Rosa, la relatrice del provvedimento a Montecitorio è la sottoscritta. Forse, avendolo seguito in prima persona per mesi, ho maggiore cognizione di causa sul destino di quest'opera strategica molto attesa dai pendolari e sulla quale la Lega continuerà ad insistere in Parlamento finché non sarà realizzata".

"Ok commissario per quadruplicamento tratta ferroviaria"

Aveva dichiarato Lucchini:

"Tempi più brevi per il quadruplicamento della tratta ferroviaria Pavia-Voghera. Via libera della Camera al parere delle commissioni Ambiente e Trasporti sullo schema di Dpcm predisposto per dar seguito a quanto stabilito dal decreto Sblocca cantieri. Il governo si è impegnato ad avviare le iniziative per ampliare la competenza di uno dei commissari straordinari già previsti per il quadruplicamento della Tortona-Voghera e della Milano Rogoredo-Pavia accelerando così le attività per la realizzazione anche dell'ultimo tratto Pavia-Voghera e garantire il completamento dell'intera linea ferroviaria ad alta velocità e capacità Milano-Genova, subordinatamente alla conclusione dello studio di fattibilità. A questa ottima notizia si aggiunge l’accoglimento di una nostra richiesta nelle osservazioni di un eventuale commissario per il raddoppio ferroviario della Milano-Mortara, altra opera strategica molto attesa dai pendolari e sulla quale la Lega continuerà ad insistere in Parlamento".