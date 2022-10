Raccolta firme per dire no all'Area B

Lega e Forza Italia in piazza domenica 23 ottobre a Settimo Milanese hanno raccolto più di 300 firme per dire all'Area B di Milano.

Domenica 23 Ottobre a Settimo Milanese si è svolta la festa di paese. Numerosi i gazebi esposti, tra cui quello di Forza Italia e Lega, che ha svolto una raccolta firme contro lo scellerato provvedimento del Sindaco Sala riguardo l’attuazione dell’Area a traffico limitato. Sono state raccolte più di 300 firme per dire NO all’Area B. Nel prossimo Consiglio Comunale verrà discussa la mozione presentata dai capigruppo di Forza Italia e Lega.

“Sono molto contento di questa raccolta e di come molti cittadini si siano fermati volontariamente a firmare - ha affermato il Capogruppo di Forza Italia Delvecchio - Provo però anche molto dispiacere per aver ascoltato il grido di dolore di molti cittadini che già vivono un grave disagio economico dovuto prima dalla pandemia, ora con le bollette e ora anche dal Sindaco completamente avulso dalla realtà. Si inventa di far cambiare le macchine, addirittura gli EURO 5 diesel. Se invece di stare nei salotti buoni della città il Sindaco Sala si fermasse ad ascoltare la gente, non si inventerebbe simili castronerie”.

“Il Sindaco di Milano Sala, con l’assurdo provvedimento di chiusura totale dell’Area conferma ancora una volta di essere il guru di quella torma di discepoli composta dai benpensanti di sinistra: i cosiddetti “liberal” radical-chic e pseudo-ecologisti - ha affermato il Capogruppo Lega Luca Bulciaghi - Per la gente comune, per coloro che devono sbarcare il lunario per arrivare a fine mese, per coloro che non possono permettersi di cambiare l’automezzo per poter lavorare non c’è posto nelle loro menti. Sala è anche il Sindaco di Città Metropolitana ma, evidentemente, di questo incarico non se ne preoccupa: col suo provvedimento scaricherà enormi problemi di traffico sui paesi confinanti con Milano! Facile fare l’ecologista con l’inquinamento degli altri… Con gli amici di Forza Italia” continua “la Lega ha presentato in Consiglio Comunale una mozione in cui si chiede alla Giunta Comunale di fare pressione sul Sindaco di Città Metropolitana per sospendere il provvedimento di chiusura dell’Area B e di aprire un confronto coi Sindaci dei Comuni limitrofi a Milano. Che il problema sia molto sentito anche dai nostri concittadini lo dimostra il fatto che domenica scorsa durante la Festa di Settimo, al gazebo di Lega e Forza Italia, sono state raccolte centinaia di firme a sostegno della nostra mozione".