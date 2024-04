Raccolta della carta: "Polemiche sterili". Il sindaco di Villa Cortese Alessandro Barlocco leva gli scudi sull’introduzione del mastello per tutte le famiglie.

L'antefatto della polemica sulla raccolta della carta

A Villa Cortese una buona parte della cittadinanza ha ormai iniziato a utilizzare il mastello per gettare i propri rifiuti di carta. Un mese dopo l'entrata in vigore del nuovo sistema di raccolta, che dall'inizio di febbraio ha portato i villacortesini a «mandare in pensione» il sacco di plastica, il Comune ha provveduto a distribuire il mastello anche alle famiglie (quelle che risiedono in unità abitative singole o in palazzine con meno di sei appartamenti) che non ne avevano avuto diritto in prima battuta. Ora il sindaco Alessandro Barlocco respinge al mittente le polemiche di una parte dell'opposizione. Il consigliere di minoranza Alessandro De Vito aveva infatti definito questa scelta «insensata»: «Abbiamo complicato inutilmente la vita ai cittadini, dopo settimane anche dalle parti di piazza Carroccio hanno scoperto la normalità» aveva affermato il rappresentante di Fratelli d'Italia.

La replica del sindaco Barlocco

«Si tratta di una polemica inutile – precisa immediatamente il sindaco Alessandro Barlocco - Come era già stato preannunciato in molti modi differenti, l'indirizzo della nostra Amministrazione era già precedentemente quello di dotare anche le utenze singole di questo importante strumento. Siamo partiti successivamente per avere i tempi tecnici di organizzare la distribuzione del mastello a tutti ma anche per abituare i cittadini alla questa nuova modalità; va ricordato che per la maggior parte dei comuni della zona, quella all'interno di sacchetti di carta, scatoloni o legati da uno spago è l'unica modalità di conferimento di questo specifico materiale. Tra febbraio e marzo non è accaduto nulla di sconvolgente: come al solito i cittadini di Villa Cortese hanno seguito le regole in maniera diligente, non riscontrando particolari disagi. Ricordiamoci poi che la raccolta sfusa sarà comunque valida e integra quella all'interno del mastello dato in dotazione, che è meno capiente rispetto al sacco di plastica che si utilizzava precedentemente. Di fatto le due modalità si sommano, ampliando le opzioni a disposizione della cittadinanza».

I nodi da sciogliere

All'appello mancano ancora quattrocento utenze, ovvero coloro i quali non hanno provveduto a ritirare la propria dotazione gratuita nel corso degli appuntamenti organizzati a marzo in municipio dall'Amministrazione comunale. I ritardatari, però, possono ancora rivolgersi all'ufficio tecnico di piazza del Carroccio.