Quattrocentomila euro per Rho soccorso e una nuova palestra

Il Comune di Rho è beneficiario di un finanziamento regionale di 150mila euro per la realizzazione della nuova sede di Rho soccorso e di 250mila euro per la nuova palestra di Lucernate. Soddisfatto il consigliere comunale rhodense, Simone Giudici.

“Il Comune di Rho beneficerà di 150mila euro per la realizzazione della nuova sede di Rho soccorso, questo grazie all’impegno di Regione Lombardia che ha approvato il mio ordine del giorno in favore di questa importante realtà che opera da anni sul territorio e che potrà contare in futuro su di una sede non più obsoleta”.

Così Simone Giudici consigliere regionale della Lega, membro della commissione cultura e sport, dopo l’approvazione dell’ordine del giorno nell’Aula consigliare di Regione Lombardia, nell’ambito della legge di bilancio 2023-2025.

“Il testo che impegna la Giunta ad assicurare, all’interno del fondo per gli interventi per la ripresa economica, il finanziamento per la nuova sede di Rho soccorso è affiancato da un invito – sempre su proposta di Giudici e indirizzato alla giunta – per realizzare la nuova palestra nella frazione di Lucernate di Rho per un ammontare di 250mila euro. Si evidenzia così, ancora una volta, l’attenzione della Lombardia sulle strutture e l’incentivo alla pratica sportiva” conclude Giudici.