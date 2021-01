“Purificatori d’aria nelle scuole cittadine”

Purificatori d’aria da installare nelle aule scolastiche: questa la proposta del Pd di Parabiago, protocollata in municipio martedì sotto forma di interrogazione.

Purificatori d’aria nelle scuole: la proposta del Pd

“Riteniamo doveroso e necessario porre in essere tutte le misure atte a garantire la maggior sicurezza possibile ai bimbi e ragazzi che frequentano le scuole cittadine – si legge nel documento firmato da Giorgio Nebuloni, Ornella Venturini e Alessandra Ghiani – Tutte le fonti sanitarie suggeriscono, tra le misure finalizzate a ridurre la trasmissione delle infezioni respiratorie e del Coronavirus, frequenti ricambi dell’aria. Abbiamo valutato l’utilità dell’installazione di ‘purificatori d’aria’ che garantiscono un abbattimento significativo di virus e batteri e consentono di ridurre la frequenza di aperture delle finestre in questi mesi freddi con un conseguente risparmio energetico, minor inquinamento ambientale e riduzione dei costi – si legge nell’interrogazione – Abbiamo anche verificato la validazione di questi ‘purificatori’. Premesso ciò interroghiamo il sindaco per conoscere se l’Amministrazione condivide l’utilità di questi dispositivi nella lotta contro le infezioni respiratorie e, in questo momento, contro la pandemia in corso, e se intendono promuoverne l’installazione nelle aule delle scuole”.

