Prolungamento M5: il sindaco scrive a a Salvini

Ieri, 10 novembre, il sindaco di Bareggio Linda Colombo ha scritto una lettera al nuovo ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile Matteo Salvini per fare il punto della situazione e per chiedere il suo interessamento al fine di sbloccare la situazione.

“Il prolungamento della linea 5 della Metropolitana oltre l’attuale capolinea di San Siro verso il Magentino – spiega il sindaco Colombo - è un tema a mio avviso non più rinviabile per il territorio dell’Ovest Milanese, visti i problemi di mobilità che da decenni affliggono tutto l’asse della ex statale 11 e Bareggio in particolare”.