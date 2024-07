Prolungamento M5: il sindaco di Bareggio sollecita gli enti coinvolti

Il sindaco di Bareggio Linda Colombo, ha scritto una lettera a tutti gli enti coinvolti, a metropolitana, al Ministero dei trasporti, per sollecitare la ripartenza del progetto di prolungamento della M5 verso il magentino.

"Con la presente torno a sottoporVi un argomento di grandissima importanza per tutto il territorio dell’Ovest Milanese e in particolare per il Comune di Bareggio - ha scritto Colombo - Il prolungamento della M5 lilla oltre l’attuale capolinea di San Siro verso il Magentino lungo l’asse della ex Statale 11. Nel 2021 si aprì un tavolo con tutti gli Enti interessati. Ci furono presentate sei proposte e noi ci eravamo espressi su quella che ritenevamo migliore, che prevedeva una tranvia lungo il Canale Scolmatore in modo tale da non congestionare i centri abitati, ma da allora non si è saputo più nulla. Nel frattempo è stata approvata l’estensione di altre linee, tra cui la rossa da Bisceglie a Baggio con la realizzazione di tre nuove fermate, ma per quanto riguarda il nostro territorio tutto tace".