Prolungamento della metropolitana da Rho-Fiera: pronto emendamento

Prolungamento della metropolitana M1 da Rho-Fiera verso nord-ovest: pronto emendamento

Il deputato Fabrizio Cecchetti, vicecapogruppo vicario della Lega alla Camera, è il primo firmatario dell’emendamento sul prolungamento della linea M1 da Rho-Fiera verso nord-ovest. Due milioni per realizzare il progetto di fattibilità.

“Sì al prolungamento della linea M1 da Rho-Fiera verso nord-ovest. Abbiamo presentato uno specifico emendamento al decreto Rilancio: due milioni per realizzare il progetto di fattibilità. Per la mobilità pubblica milanese è un’opera fondamentale. Dopo mesi di lockdown, cittadini e imprese attendono risposte concrete. Non a caso più di 2mila cittadini hanno già provveduto a sottoscrivere una petizione online con la richiesta di prolungamento della linea metropolitana M1. Il sistema della mobilità pubblica e la sua estensione all’interno di tutta l’area della città metropolitana costituisce una delle principali sfide per offrire ai cittadini valide e favorevoli alternative all’utilizzo dell’affluenza con l’insediamento di Mind. Il piano strategico Rho 2030 richiama la centralità del comune di Rho sui flussi di spostamento dei cittadini dei comuni limitrofi, prospettando in tal senso la rilevanza strategica del prolungamento dell’attuale linea metropolitana per il territorio. Rho e i comuni del nord ovest milanese stanno infatti vivendo un’importante fase di sviluppo sociale ed economico inaugurata con Expo 2015 per proseguire con il prossimo insediamento di Mind e la partecipazione di Milano ai Giochi olimpici invernali 2026. Dunque un’occasione da non perdere. Ci fa piacere in proposito che, almeno a parole, anche il Pd la pensi ora come noi. A maggior ragione l’attendiamo al varco. Vedremo se in commissione alla Camera voterà a favore del nostro emendamento, dimostrando così coerenza, oppure se si rimangerà tutto al momento della verità. Il tempo delle chiacchiere è terminato da un pezzo. Ora i fatti”.