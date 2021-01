Progetto varchi: un finanziamento da 290mila euro per Castano e Turbigo

Progetto varchi: Castano e Turbigo ottengono 290mila euro di finanziamenti.

Progetto varchi: il finanziamento

Il progetto che prevede l’installazione di pali con telecamere di controllo delle targhe delle auto in transito sul territorio dei due comuni, posti agli accessi principali (chiamati “varchi”) ha ottenuto un finanziamento di 290 mila euro. Il progetto è stato affidato dai Comuni di Turbigo e Castano alla società Euro.Pa. con cui si sono individuati 21 pali di sorveglianza sui due Comuni, per un totale di investimento pari a 580 mila euro. Inviato alla Prefettura e approvato dal Comitato Tecnico di Interforze, il progetto ha poi ottenuto la valutazione del Ministero dell’Interno classificandosi alla posizione 24 su un totale di 2.265 progetti.

La parola ai sindaci

Il sindaco di Turbigo, Christian Garavaglia, si è dichiarato soddisfatto.

“Sono molto soddisfatto, è da anni che lavoriamo seriamente su questo progetto perché rappresenta un tassello importante per garantire maggior sicurezza ai cittadini. La sicurezza è sempre stata una priorità per la nostra Amministrazione. Il sistema dei varchi verrà utilizzato anche dalle Forze dell’Ordine, che ci hanno sempre sostenuto in questo progetto. L’installazione dei varchi partirà già nei prossimi mesi: un altro importante obiettivo raggiunto del nostro programma amministrativo a favore dei cittadini”.

Sulla stessa linea anche il primo cittadino di Castano, Giuseppe Pignatiello.

“Sono davvero molto soddisfatto per il raggiungimento dell’ennesimo importante traguardo. Sono tempi difficili per chi Amministra e riuscire ad ottenere quasi 300.000 euro di finanziamento penso sia il segno evidente del buon governo. Il Progetto Varchi rappresenta, per noi, un ulteriore tassello da aggiungere al più vasto progetto di quella che è la “Castano Protetta. Ormai è evidente come la collaborazione intrapresa con il Sindaco Garavaglia e il Comune di Turbigo sia l’esempio di quanto il buonsenso e la sinergia tra gli amministratori locali rappresenti il vero modo di fare politica e governare un Comune nel solo interesse dei propri cittadini. Le tante difficoltà affrontate in questo 2020 hanno dimostrato che per fare la differenza occorre restare uniti e collaborare. Sulla scia di questo importante insegnamento impartito dall’anno passato, i nostri Comuni rappresentano per il territorio un esempio di avanguardia avendo intrapreso un progetto di collaborazione e unità di intenti già da diverso tempo, anteponedo il bene pubblico e l’interesse dei Cittadini ad ogni ideologia politica”.

TORNA ALLA HOME E LEGGI LE ALTRE NOTIZIE