C'è bisogno di ulteriori verifiche e di aggiornamento del progetto per riaprire il teatro Tresartes di Vittuone: questo quanto comunicato dai Vigili del Fuoco durante l'ultimo sopralluogo effettuato.

Progetto ritenuto vetusto dai Vigili del fuoco: rinviata la riapertura del teatro Tresartes

Giovedì scorso, 13 febbraio 2025, la Commissione comunale di Vigilanza per i locali di pubblico spettacolo ha effettuato il sopralluogo al Teatro Tresartes al fine di rilasciare il nulla osta per la riapertura della struttura, a seguito di presentazione di Scia antincendio con allegate le certificazioni di rito.

In quell’occasione sono però emerse criticità, risalenti a oltre 20 anni fa, dovute alla vetustà del progetto approvato dai VVFF nel 1993 (e comunque con parere positivo della Commissione Provinciale di vigilanza nel 2001), che ne impediscono l’immediata riapertura.

Passati più di 20 anni dall'ultimo verbale redatto

Considerato che, dalla data di redazione del verbale della CPV del 2001, sono passati 23 anni e 8 mesi, i Vigili del fuoco intervenuti lo scorso giovedì hanno ritenuto opportuno e necessario (malgrado le certificazioni e la Scia antincendio presentata) chiedere ulteriori integrazioni sul progetto originario.

Per una criticità esclusivamente documentale (progetto di oltre 20 anni fa), non certamente imputabile all’attuale Amministrazione e agli uffici competenti, la struttura dovrà restare ancora chiusa, in attesa degli esiti delle verifiche che verranno effettuate da un tecnico incaricato e dall’aggiornamento di un progetto che risulta datato (seppur completo delle certificazioni di rito).