Progetto Magenta boccia il Patto locale. “Convintamente diciamo che la sicurezza a Magenta non può essere garantita dal Patto locale, uno strumento che coinvolge comuni da Settimo ad Abbiategrasso, da Vanzago a Mesero, Marcallo, Boffalora con 115 agenti in tutto, uno strumento avviato parecchi anni fa e mai rinnovato, che serve a pattugliare le strade per una decina di sere all’anno: chi si occupa della sicurezza nelle altre 355 sere?”, è la domanda.

Progetto Magenta boccia il Patto locale come unica garanzia di sicurezza

Ecco i dubbi della civica: “E’ uno strumento che oggi riceve 16 mila euro da Regione Lombardia da dividere su tutti i Comuni e tra tutti gli agenti coinvolti. La sicurezza a Magenta ha bisogno di un progetto vero e non di vetrine mediatiche ad uso e consumo dell’assessore di turno! La sicurezza a Magenta ha bisogno di interventi sul nostro territorio con agenti in servizio su un terzo turno sempre, sette giorni su sette”.

