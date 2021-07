L'ex sindaco di Corbetta e deputato Pd Francesco Prina ufficializza il suo impegno in lista a Cassinetta per Francesco Pambieri

Prina: "Ecco perchè mi candido con Pambieri a Cassinetta"

Francesco Prina, già sindaco per due mandati a Corbetta e poi deputato del Pd, ufficializza la propria candidatura a Cassinetta di Lugagnano, nella lista Cassinetta a sostegno della corsa per la fascia tricolore di Francesco Pambieri.

Le battaglie di Prina come sindaco di Corbetta, consigliere regionale e deputato

Così Prina spiega le ragioni della propria decisione: “Mi sono sempre interessato dell’Est Ticino sempre al fianco degli agricoltori nella difesa dei temi ambientali, sociali, agricoli ed ecologici. Nella mia esperienza politica, ho realizzato numerosi progetti ecosostenibili”. Tra gli impegni alla guida di Corbetta Prina ricorda quelli con Agenda 21 per le buone pratiche dell’Est Ticino, il primo regolamento edilizio Metropolitano bioclimatico e uno dei primi piani di recupero delle aree dismesse, l’acqua iemale del Villoresi per l’equilibrio idrico invernale dei fontanili, il parco delle ville storiche tra Corbetta, Cassinetta e Robecco e la prima delibera comunale contro il progetto “Tangenziale Anas Vigevano-Malpensa”.

Come deputato, Prina ha poi sostenuto battaglie per l’innalzamento del livello del Lago Maggiore a salvaguardia dell’agricoltura dell’Est Ticino nei mesi estivi, per l’impegno del Governo per il raddoppio ferroviario Milano-Mortara, per il tavolo inter-ministeriale per il completamento dell’idrovia Locarno-Milano-Venezia passante sul Naviglio Grande proprio da Cassinetta.

Prina: “Non mi candido a Corbetta, non voglio ostacolare mio figlio e il nuovo candidato sindaco”

“Con un sindaco di Cassinetta e una bella squadra di giovani amministratori, posso dare un grande contributo per un rapporto virtuoso con le istituzioni superiori”, spiega Prina. Che dunque non si candiderà invece a Corbetta: “Non voglio essere d’ostacolo sia a mio figlio, candidato per il Consiglio comunale, e sia al nuovo candidato sindaco. Ora giriamo pagina e avanti il nuovo”.

“Cassinetta, idee innovative per il bene della comunità”

Tornando a Cassinetta, Prina spiega che ha incontrato “un nutrito gruppo di giovani socialmente impegnati e provenienti da diverse associazioni volontarie. Da tempo lavorano su questo progetto e hanno elaborato idee innovative per il bene della loro comunità. Io non sono originario di Cassinetta (sebbene Corbetta sia confinante) e quindi non mi permetto alcun protagonismo. Se sarò eletto consigliere comunale porterò la mia esperienza da sindaco di Corbetta, consigliere regionale e deputato parlamentare, nonché i miei collegamenti e le mie conoscenze come supporto per valorizzare questi giovani che sono la vera risorsa di Cassinetta”

“Al servizio del paese senza protagonismi”

Prina aggiunge: “L’appello ai cittadini di Cassinetta è quello di dare fiducia a questo fenomeno prima sociale e culturale, poi Politico (e questa volta Politico con la P maiuscola). Valorizzate, non mortificate, un capitale umano che parte dalle radici del vostro paese. Sono decisamente convinto: chi viene da fuori deve mettersi al servizio di chi abita e vive a Cassinetta e non aspirare a guidarla con protagonismi personali”. Al servizio di questa causa Prina promette di mettere a disposizione “la mia esperienza e le mie relazioni politiche e istituzionali; in particolare per politiche e finanziamenti europei, rapporti con gli enti metropolitani, regionali e nazionali e soprattutto per contrastare il progetto della tangenziale”