Primo Consiglio comunale per il neo sindaco Candiani

Primo consiglio comunale per il neo-eletto Dario Candiani. Il nuovo sindaco di Magnago, che prende il posto di Carla Picco e riporta il centro-destra al “governo” del paese dopo dieci anni di amministrazione del fronte opposto, si è ufficialmente insediato nel corso dell'assise che ha avuto luogo ieri sera.

Il neo sindaco ufficializza la nuova giunta

E' stata anche l'occasione per ufficializzare la giunta comunale che accompagnerà Candiani. Tutto secondo pronostico. Ci sarà il leghista Franco Piantanida, che sarà vicesindaco e le deleghe relative a sicurezza, polizia locale, commercio e attività produttive, fiere e mercati. Federica Berlanda della lista civica SiAmo Magnago e Bienate si occuperà di pubblica istruzione, cultura, biblioteca e programmazione eventi. Maria Grazia Ragona, rappresentante di Fratelli d'Italia, sarà impegnata con politiche sociali, pari opportunità e politiche giovanili. Per ultimo l'unico assessore esterno, c'è quel Ferruccio Binaghi che fu sindaco per due mandati all'inizio del nuovo secolo; al rappresentante di Forza Italia, la cui scelta ha provocato la polemica dell'opposizione, spetteranno le deleghe su lavori pubblici, urbanistica, edilizia privata, piano di governo del territorio, protezione civile, politiche ambientali e transizione ecologica.