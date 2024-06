Primo Consiglio comunale, insediata la nuova Giunta di Gilles Ielo

La nuova Giunta comunale di Rescaldina si è insediata nel primo Consiglio comunale.

Nuova Giunta, l'insediamento

Si è ufficialmente insediata la nuova Giunta comunale di Rescaldina all'indomani delle elezioni comunali dell'8 e 9 giugno 2024 che hanno visto la riconferma del sindaco Gilles Ielo. La sera di ieri, venerdì 29 giugno 2024, si è svolto il Consiglio comunale di insediamento, allestito nella piazza davanti al municipio. Presentata quindi la nuova squadra di governo: Gianluca Crugnola vicesindaco e assessore al Bilancio, Personale, Sport, Azienda multiservizi, Affari generali e Semplificazione, Matteo Moschetto assessore ai Lavori pubblici, Illuminazione, Acqua pubblica e Igiene urbana, Manutenzione, Patrimonio e Cimiteri, Katia Pezzoni alla Cultura, Pari opportunità e Legalità e Biblioteca, Loredana Pigozzi (esterno) alla Pubblica istruzione, Asilo nido e Partecipazione e Rosario Vitolo a Prevenzione e sicurezza sociale, Rapporti con Asst e Gestione case comunali; a Ielo le deleghe alla Città dei Bambini, Politiche per il Lavoro, Attività produttive e politiche industriali, Sviluppo tecnologico e reti informatiche, Commercio, Politiche giovanili, Politiche per la famiglia, Pianificazione territoriale e sostenibilità ambientale, Politiche energetiche, Edilizia pubblica e privata, Partecipate, Relazioni esterne e comunicazione: "Quelle in mano mia sono molte deleghe, a breve è mia intenzione affidarle ai consiglieri comunali" ha affermato Ielo, che sollecitato dalla minoranza, ossia la lista CambiaRescaldina, nel rendere note le competenze di ogni assessore ha risposto: "Ognuno di loro gode della mia fiducia, come tutti i componenti della maggioranza, hanno poi competenze e disponibilità".

Capogruppo di maggioranza è Anita Boboni, per la lista di minoranza CambiaRescaldina Luca Perotta. Perotta che ha dichiarato: "Noi vogliamo collaborare, ci auspichiamo di trovare una collaborazione vera e non a senso unico".

Ancora "scintille" sul Presidente del Consiglio comunale

Presidente del Consiglio comunale è stato riconfermato (a scrutinio segreto) Massimo Gasparri, che aveva svolto l'incarico anche nel passato mandato. "Come opposizione avevamo proposto un nostro candidato (nota: Rosy Turconi) - ha ricordato Perotta - Non abbiamo ricevuto nessuna risposta, capendo quindi che non era di gradimento della maggioranza. A questo punto vorremmo proporre un esponente proprio della maggioranza ossia Emanuele Colombo"; nome però bocciato dal sindaco in quanto su "Colombo abbiamo programmi diversi su come impegnarlo per il paese". Da qui la votazione (a scrutinio segreto) e la riconferma di Gasparri.