Primarie Pd, si sceglie tra Bonaccini e Schlein ecco dove votare nel rhodense, bollatese e Alto Milanese

Oggi domenica 26 febbraio si svolgeranno le primarie del Partito Democratico per scegliere il segretario tra Bonaccini e Schlein

Una poltrona per due

Una poltrona per due per la segreteria del Partito democratico. Sono previste per questa domenica le primarie per votare il rappresentante dei Dem: un testa a testa a suon di voti per Stefano Bonaccini o Elly Schlein che andrà avanti dalle 8 alle 20. La prima fase delle primarie, aperte ai soli iscritti, ha visto l’affermazione di Stefano Bonaccini e di Elly Schlein che sono risultati i candidati più votati e domenica si sfideranno nella fase aperta a tutti i cittadini. Questa volta le urne saranno aperte anche a chi non ha la tessera di partito.

Ecco dove poter votare nel rhodense e nel bollatese

A Rho per chi fa parte delle sezioni 1-14, 23-27, 38-47 sarà possibile votare al Centrho Sala convegni al primo piano, in via San Vittore. Le sezioni 48, 49 e 50 al Centro Tortuga nella Sala Azzurra, in via Giusti 1. Le sezioni 28-33 voteranno al Gruppo acquisti solidali di via Labriola angolo via Aldo Moro. Le sezioni 15-22 e 34-37 in via Sant’Ambrogio al Centro Civico. Nel Comune di Baranzate si potrà votare nella sala dell’ex Chiesetta di via Sauro. A Settimo, invece, le sezioni 1-10 si potranno recare in aula consiliare, le sezioni 15-19 alla materna di piazza don Milani 2 (a Seguro), le sezioni 11-14, invece, nell’aula polivalente di via Matteotti (Vighignolo). Per quanto riguarda Cornaredo, gli elettori delle sezioni 1, 2, 3, 6-12 potranno andare nella Sala mostre Palazzo della Filanda di piazza Libertà 1, chi fa parte delle sezioni 13-19, invece, si recherà alla delegazione Uffici Comunale di piazza Chiesa Vecchia e, infine, i votanti delle sezioni 4-5 allo Spazio Famiglia di via Cascina Croce 226. A Senago è stata messa a disposizione la sede del Circolo in via Garibaldi 33. A Vanzago, invece, il negozio sotto la sede, in via Garibaldi 14. A Lainate chi fa parte delle sezioni 1-11, 25 potrà partecipare al voto nel Circolo di via Garzoli 15, mentre chi fa parte delle sezioni 12-24 in Auditorium. Ad Arese i cittadini dovranno recarsi al bar della Cooperativa in via Caduti. A Pregnana Milanese le sezioni 1-6 sono invitate a recarsi in Sala Ezucchetti della biblioteca in via Liguria 1. A Cesate, invece, all’Associazione Anziani di via Bellini 38. I garbagnatesi, invece, potranno votare al Circolo Pd di via Legnano 4. A Bollate sono stati istituiti tre luoghi: in Municipio (per le sezioni 1-19,34), al Centro civico Sala Alda Merini in via San Bernardo 26b (sezioni 20-29) e lo Spazio Giocotanto di via Galimberti 7 (sezioni 30,31,32,33). A Novate Milanese gli elettori potranno andare al Circolo Sempre Avanti di via Bertola 11. Gli abitanti di Pero, invece, voteranno al Centro Greppi 20016 via Greppi 11 (sezioni 1-8) e al Centro Anziani Cerchiate (sezioni 1,9) di via Risorgimento Matteotti (Cerchiate). I residenti a Pogliano Milanese ci si potrà recare al Circolo Pd di via Filzi 4.

Ecco i seggi presenti nella zona dell'Alto Milanese

I cittadini dell'Alto Milanese si potranno recare in questi seggi: Inveruno – Sala delle Vetrate, via Marcora 38/40; Cuggiono – Circolo PD, via Gualdoni 5; Castano Primo – Circolo PD, Via Del Pozzo 15; Busto Garolfo, Biblioteca comunale / Sala Fontana, via Magenta; Canegrate Circolo PD, via Merati 7; Cerro Maggiore Circolo PD, via Verdi 17/19 ang. Via Curiel; Dairago Piazza Burgaria 17; Tre i seggi nella città di Legnano Galleria Cantoni (ingresso Esselunga), via Talisio Tirinnanzi; sezioni dalla 1 alla 15 (per chi vota presso scuole don Milani e Mazzini); Centro Civico, via Venezia 109 sezioni dalla 16 alla 33 e sezione 48 (per chi vota presso scuole Toscanini, Carducci, Rodari); Circolo PD, via Bramante, 49 sezioni dalla 34 alla 47 (per chi vota presso scuole Pascoli e Manzoni) Magnago Circolo PD, piazza D’Armi 17. Due seggi a Nerviano Circolo PD, via Rondanini 7 sezioni dalla 1 alla 10 e sezione 16; Sala Civica Garbatola, via Monte Nevoso 10 (dalle 8.00 alle 13.00, poi si sposta al circolo PD in via Rondanini 7)) sezioni dalla 11 alla 15 (fraz. Garbatola e S. Ilario); Turbigo – Piazza Madonna della Luna (ex piazza Primo Maggio); Parabiago Piazza Maggiolini, 25; San Giorgio Circolo familiare, via Mella 1; San Vittore Olona Circolo Bel Sit, via Roma 2; Vanzaghello Circolo PD, via Novara 41; Villa Cortese Circolo PD, via Alberto da Giussano 5