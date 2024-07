Presentato questa mattina, 4 luglio 2024, presso la storica sede di Casa Giacobbe e poi inaugurato presso il Palazzo Comunale di Piazza Formenti, l’Ufficio di Prossimità del Comune di Magenta, uno sportello informativo dove l’utenza potrà ricevere supporto e depositare telematicamente atti di volontaria giurisdizione al “Tribunale di Milano”.

Presentato il nuovo ufficio di prossimità del comune di Magenta

Un servizio che offrirà aiuto non solo ai Cittadini di Magenta ma anche al vasto territorio del Piano di Zona del Magentino, di cui Magenta è capofila, e nello specifico ai Comuni di Arluno, Bareggio, Boffalora Sopra Ticino, Casorezzo, Marcallo con Casone, Mesero, Ossona, Robecco sul Naviglio, Santo Stefano Ticino, Sedriano, Vittuone.

“Un altro importante esempio di collaborazione istituzionale tra Comuni del territorio a favore dei propri cittadini, in questo caso avvicinando la giustizia al cittadino; i Comuni sono infatti gli enti più vicini al cittadino che si rivolge al Sindaco per cercare risposte. In questo caso con il nostro personale adeguatamente formato, abbiamo creato questo sportello di prossimità all’interno della nostra articolata struttura che fa capo al Segretario Generale, per dare risposte il più possibile efficaci ed efficienti in un settore complesso come quello della giustizia offrendo orientamento e assistenza gratuiti per quelle funzioni giudiziarie che non prevedono il supporto di un legale ma che spesso, in tutti i cittadini e specialmente nelle persone più fragili, sono sentite come distanti e poco fruibili. Un sentito ringraziamento all’Assessore Cuciniello e alla dott.ssa Naverio che hanno creduto nel progetto e hanno dato vita a questo nuovo servizio con competenza e grande impegno e ai colleghi amministratori che vi hanno aderito’.

Così ha spiegato il Sindaco Luca Del Gobbo presente al tavolo dei relatori insieme all’Assessore ai Servizi Civici e Generali Mariarosa Cuciniello, al Segretario Generale Avv. Diana Naverio, alla Dott.ssa Elisabetta Stefania Stuccillo, giudice del Tribunale di Milano - Sez. IX bis Civile - Volontaria Giurisdizione, al Dott. Francesco Pompilio, responsabile di cancelleria del Tribunale di Milano - Sez. IX Civile - Volontaria Giurisdizione, al Dott. Luca Frabboni, consulente MAAT S.r.l. che è intervenuto per conto di Regione Lombardia ed ANCI e all’Avv. Claudia Iacopino che sarà la referente per il Comune di Magenta per l’Ufficio di Prossimità.

Foto 1 di 3 Foto 2 di 3 Foto 3 di 3

Gli altri comuni coinvolti

Tra il pubblico erano presenti anche i Sindaci e i rappresentanti di alcuni dei Comuni (Boffalora, Robecco, Marcallo, Mesero, Santo Stefano, Ossona) che hanno aderito al progetto coordinato dal Comune di Magenta e agli esponenti delle istituzioni del territorio come l’Azienda Speciale Consortile e l’ASST Ovest Milanese e di tante associazioni cittadine.

La realizzazione dell’Ufficio di Prossimità rientra in un progetto più ampio, finanziato dall’Unione europea mediante il Programma Operativo Complementare al Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, coordinato dal Ministero della Giustizia sull’intero territorio nazionale. Nello specifico, l’Ufficio di Magenta è stato attivato in collaborazione con la Regione, con il supporto formativo di Anci Lombardia, oltre che con il Comune che ha reso disponibili i locali, le attrezzature e il personale adeguatamente formato e che sarà dedicato al servizio.

Come hanno evidenziato tutti i relatori nei loro interventi le parole chiave che riguardano la realizzazione degli uffici di prossimità sono comunicazione, vicinanza, inclusione e coesione sociale oltre che tutela dei diritti dei cittadini.

Cosa è possibile fare presso un Ufficio di Prossimità?

➢ Inoltrare le pratiche per l’amministrazione di sostegno

➢ Richiedere una autorizzazione al giudice tutelare

➢ Richiedere un’autorizzazione al rilascio di documenti validi per l’espatrio

➢ Ricevere supporto per la compilazione della modulistica vigente presso gli uffici giudiziari

➢ Richiedere la nomina di un curatore speciale

➢Avere assistenza e supporto sugli istituti di protezione giuridica (tutele, tutele minori,

amministrazioni di sostegno)

➢ Ottenere assistenza per altri servizi della volontaria giurisdizione che non richiedono l’ausilio di un

avvocato.

L’Ufficio di Prossimità di Magenta sarà operativo ogni martedì, dalle ore 09.00 alle ore 12.30, su appuntamento. Contatti di riferimento: tel. 02 9735288, mail: up_magenta@comune.magenta.mi.it