Presentato il Bilancio di previsione: assessore soddisfatto

Presentato durante l'ultimo Consiglio counale del 7 marzo il Bilancio di previsione di Abbiategrasso: soddisfazione da parte dell'assessore Bottene.

Durante il consiglio comunale di lunedì 7 marzo l'Assessore al Bilancio Francesco Bottene ha presentato l'ultimo Bilancio di Previsione e Documento Unico di Programmazione dell’Amministrazione Nai.

Bottene sottolinea, inoltre, gli importanti interventi avviati nonostante la situazione di emergenza:

“Le principali opere eseguite sono la realizzazione della piscina, della sede unica e il partenariato per la pubblica illuminazione. Abbiamo ottenuto importanti trasferimenti da parte di Regione di 800mila per interventi di manutenzione, che verranno iscritti in bilancio al momento della definizione. Sono invece stati inseriti circa 5 milioni per le scuole, e altri fondi per piste ciclabili ed altri interventi per un totale di circa 9 milioni di investimenti. Anche la spesa per il personale è in crescita; la politica assunzionale del comune è proseguita. Direi che i numeri parlano da soli: nonostante le difficoltà oggettive l'Amministrazione in questi anni è riuscita a mettere in campo importanti risorse per dare un volto nuovo alla città e migliorare i servizi per i cittadini”.