Dopo l’adozione in Consiglio Comunale ad Abbiategrasso della variante al Piano di Governo del Territorio, avvenuta agli inizi di febbraio e deliberata senza opposizioni, il percorso del nuovo strumento urbanistico è proseguito con il periodo dedicato alla presentazione delle osservazioni, terminato lo scorso 18 aprile.

Presentate 80 osservazioni alla variante del Pgt

Sono pervenute 80 osservazioni, presentate da tecnici, cittadini, operatori e associazioni. I tempi pensati per la fase di pubblicazione e presentazione di osservazione alla Variante (non in periodi festività o ferie) hanno giocato un ruolo importante, agevolando i cittadini e i professionisti nel valutare con la dovuta attenzione e senza fretta tutte le componenti del nuovo piano. Nel frattempo, sono già pervenuti i pareri dell’ATS e della Sovrintendenza ai beni Archeologici. Quelli del Parco del Ticino, di ARPA e della Città Metropolitana di Milano sono invece attesi nel mese di maggio.

Uno stop al consumo di suolo

Nel ringraziare gli Uffici (che si stanno ora organizzando per valutare con la dovuta attenzione ogni singola osservazione pervenuta), per la professionalità dimostrata nella cura di ogni fase del procedimento, il sindaco Cesare Nai – che ha mantenuto la delega all’Urbanistica – ha raccolto l’opinione dei tecnici che lo hanno informato del fatto che da una prima lettura emerga come la gran parte delle osservazioni risulti frutto di un’approfondita analisi della documentazione del Piano adottato. Questo evidenzia quanto il Piano, pur nella sua complessità, sia risultato chiaro e comprensibile in particolare nella sua strategia di favorire la rigenerazione urbana e interrompere il consumo di suolo.

Il prossimo obiettivo, da raggiungere con il doveroso coinvolgimento attivo della commissione consiliare competente, è quello di arrivare all’approvazione definitiva entro il mese di settembre, per far sì che il Comune sia pronto a raccogliere ogni nuova positiva opportunità di sviluppo socioeconomico dotato del nuovo strumento urbanistico".