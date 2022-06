Presentata la nuova Giunta comunale

Giunta comunale del sindaco Matteo Modica, ecco i componenti.

Nuova Giunta presentata in Consiglio comunale

Il nuovo sindaco di Canegrate Matteo Modica, eletto dopo le elezioni comunali del 12 giugno 2022, ha presentato la sua Giunta. Lo ha fatto questa sera, giovedì 23 giugno 2022 in occasione del primo Consiglio comunale che ha visto Modica stesso effettuare il giuramento e presentato la sua squadra di governo. Tre gli ex assessori che sono stati confermati: Davide Spirito, al quale è andato anche il ruolo di vicesindaco, assessore ai Lavori pubblici, Tutela del patrimonio e dell'ambiente e Protezione civile, Edoardo Zambon alla Scuola, Politiche educative e minori, Digitalizzazione e Comunicazione e Franca Meraviglia alle Politiche sociali e di sostegno al lavoro, Volontariato, Salute, Pari opportunità e inclusione; entra in Giunta Sara Lurago (consigliere comunale di maggioranza uscente che negli ultimi cinque anni aveva la delega alla Pace e cooperazione) che ora è assessore alla Partecipazione, Cultura e memoria, Pace e Politiche giovanili, volto nuovo è Maurizio Tomio nominato assessore all'Edilizia privata e all'urbanistica, Viabilità e commercio.

I consiglieri delegati

Modica ha presentato anche i consiglieri di maggioranza ai quali sono state affidate alcune deleghe: Anna Garegnani ha ricevuto la delega alla Salute e ai Rapporti con le confessioni religiose, Marco Fratto alla Transizione digitale e ai Parchi sovracomunali, Tommaso Pansardi delegato alle Politiche giovanili e alla Tutela degli animali, Ilaria Sormani delegata allo Sport, Isotta Ventura al Commercio e Pari opportunità e Stefano Buratti alla Mobilità sostenibile.

L'opposizione

La minoranza sarà rappresentata dalla lista civica Canegrate nel cuore con Matteo Matteucci (che era il candidato sindaco), Christian Fornara, Francesco Capriglione, Giovanni Ingrassia e Maria Angela Buttiglieri.

A eseguire l'inno nazionale è intervenuta la banda cittadina.

