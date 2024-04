Presentata la proposta di piano attuativo dell'ex area Alfa Romeo

Il Comune di Arese, congiuntamente con il Comune Lainate, ha pubblicato lunedì 15 aprile 2024 per 15 giorni consecutivi la proposta di Piano Attuativo di iniziativa privata conforme al vigente Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) per lo sviluppo dell'area ex Alfa Romeo.

Presentata la proposta di piano attuativo per l'ex area Alfa Romeo

Sita nei Comuni di Arese e Lainate tra la Via Privata Alfa Romeo e Viale Giuseppe Eugenio Luraghi (SP119), l'area è corrispondente alla porzione nord dell’Ambito 3 dell’Atto Integrativo all’“Accordo di Programma per la riperimetrazione, riqualificazione e la reindustrializzazione dell’area ex Fiat Alfa – Romeo” (AdP), definitivamente approvato con D.P.G.R. n. 6 del 22.03.2023 e pubblicato sul B.U.R.L. S.O. n. 13 del 30.03.2023, a seguito dell'adozione della proposta da parte delle Giunte Comunali di Arese e Lainate.

Chiunque sia interessato può prenderne visione in formato digitale nella sezione Amministrazione Trasparente/Pianificazione e Governo del Territorio oppure presso il Servizio Pianificazione del Settore 5 nella sede comunale di via Roma 2, negli orari e giorni di apertura al pubblico (tutti i giorni dalle 8.30 alle 12.00, il martedì pomeriggio dalle 16.00 alle 18.30), solo previo appuntamento da concordare telefonicamente ai numeri 02.93527210 o 02.93527382 oppure tramite casella di posta elettronica urbanistica@comune.arese.mi.it.

Nei successivi 15 giorni e comunque entro le ore 18.30 del giorno martedì 14 maggio 2024, chiunque ha la facoltà di presentare osservazioni inerenti la proposta di Piano Attuativo adottato al Protocollo Generale del Comune di Arese secondo le modalità indicate nell'avviso pubblicato.