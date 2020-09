Posta di Lucernate ancora chiusa, Cecchetti: “Serve chiarezza”

Cecchetti (Lega):”Poste Italiane riapra la sede di Lucernate di Rho”

E’ il vicecapogruppo vicario della Lega alla Camera, Fabrizio Cecchetti che chiede chiarezza sulla mancata riapertura ad oggi, lunedì 21 settembre, della sede di Lucernate di Rho di Poste Italiane.

“Riapertura immediata dell’ufficio postale di Lucernate. I 4mila cittadini della frazione rhodense sono costretti a patire ancora oggi forti disagi a causa del locale ufficio postale chiuso – ininterrottamente – ormai dal 2 marzo scorso. Alla faccia di tante belle rassicurazioni sull’imminente riapertura, inizialmente prevista – come comunicato al sindaco da Poste Italiane – per giugno con la fine del lockdown, poi posticipata all’inizio dell’estate e quindi ulteriormente slittata al termine di agosto, il risultato desolante è sotto gli occhi di tutti: serrande abbassate, zero servizi. Le difficoltà e i disagi, specie per gli utenti, in particolare quelli più anziani, sono enormi e ben immaginabili: ritardi nel ritiro di raccomandate e corrispondenza ordinaria, che giacciono negli scaffali degli uffici postali chiusi e, cosa ancor più grave, l’impossibilità di ritirare allo sportello le pensioni accreditate in questi uffici in assenza di altre modalità o possibilità di prelievo. Parliamo di un territorio con 4mila cittadini senza ufficio postale. Ho presentato in proposito un’interrogazione ai ministri dell’Economia e dello Sviluppo economico per denunciare questa situazione inaccettabile e lesiva di un servizio fondamentale alla collettività. Chiedo chiarezza anche sulla riorganizzazione o razionalizzazione degli uffici postale che, sebbene non ancora dichiarata da Poste Italiane Spa, potrebbe prevedere in realtà la chiusura definitiva dell’ufficio di Lucernate. Ipotesi nefasta, che penalizzerebbe oltremodo il territorio di Lucernate e della stessa Rho”.