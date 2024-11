Ponte sullo Stretto, anche Lovati nella commissione Via-Vas

Il Ponte sullo Stretto di Messina detiene il probabile primato di opera pubblica non costruita più criticata.

Le polemiche non cessano di accompagnare ogni singolo passo verso la sua realizzazione, con la più recente che riguarda la nomina dei membri della cosiddetta commissione Via-Vas: cioè l’ente responsabile della Valutazione di Impatto Ambientale e di Valutazione Ambientale Strategica, processi volti a garantire che progetti e piani di sviluppo rispettino i criteri ambientali e sostenibili.

Tra i nomi della commissione resi noti in questi giorni spicca quello di Elena Lovati, candidato sindaco alle ultime amministrative di Vittuone e già capo segreteria del senatore leghista Massimo Garavaglia. Sicuramente un importante traguardo per Lovati, che negli ultimi giorni è stato tuttavia preso di mira dal centrosinistra nazionale

Secondo il leader di Europa Verde Angelo Bonelli i nuovi membri della commissione sarebbero il risultato di nomine squisitamente politiche, volte a dare un preciso colore alla commissione stessa:

«La Commissione Via-Vas ha un ruolo importante nella valutazione di opere strategiche e infrastrutture ad alto impatto ambientale, come il Ponte sullo Stretto di Messina. Perché includere esponenti di partito nella Commissione Via? Il governo non è nuovo a blitz di questo tipo: basti pensare al caso della commissione incaricata della riforma del codice ambientale, dove sono stati inseriti ex candidati non eletti di destra. Ciò è inammissibile e il ministro dovrà rispondermi in un’interrogazione che presenterò presto».