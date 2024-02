Polizia locale: arrivato il nuovo agente nel comando di Cerro Maggiore.

Polizia locale, ecco il nuovo agente

Un nuovo agente per il comando di Polizia Locale di Cerro Maggiore: si tratta di Maria Luigia Scarpati. Giovane età (ha 29 anni) ma già molta esperienza alle spalle in divisa, anche in altri comandi della zona ossia quello di Arconate.

"Sono molto contenta di questa nuova esperienza - commenta Scarpati - L'accoglienza da parte dei colleghi è stata molto buona. Ora voglio dimostrare a tutti le mie capacità".

Il nuovo arrivo fa parte di un progetto di potenziamento dell'intero comando:

"In questi anni abbiamo cercato di potenziare in ogni modo il nostro comando di Polizia Locale - spiega il sindaco Nuccia Berra (nella foto insieme all’agente) - Nuove strumenti operativi, rinnovo totale del parco veicoli, con mezzi performanti a basse emissioni, nuovi progetti e partnership strategiche con i Comuni dell'asse del Sempione e nuove attività per essere sempre più presenti sul territorio. Certamente tutto questo non basta. Infatti la forte rotazione del personale, verso comandi più grandi e strutturati, costringe i nostri Comuni a sostituire immediatamente i partenti con nuovi agenti. La strategia che abbiamo seguito è stata ragionata ed ha alla base il principio dell'efficacia della squadra".

Il rilancio del comando

"La logica seguita ci porta al risultato attuale che vede un comando più giovane, ma con all'interno competenze variegate ed esperienza sul campo e non solo - afferma Berra insieme al vicesindaco e assessore alla Polizia locale Alessandro Provini - Dopo molti anni abbiamo finalmente una struttura verticistica completa, che parte da un comandante, affiancato da un ufficiale ed una solida squadra di agenti qualificati. In questo quadro di inserisce l'arrivo dell'agente Scarpati. Giovane, ma con parecchia esperienza alle spalle. In queste prime settimane ha già iniziato a misurarsi con importanti eventi del nostro paese (i due eventi di Carnevale su tutti e la festa di San Sebastiano). Il suo approccio deciso e collaborativo è sicuramente d'aiuto e sta facilitando il veloce inserimento nei meccanismi del nostro comando".

E Provini conclude: