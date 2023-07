Polizia Locale: 50mila euro per rafforzare i controlli notturni e del weekend

Cinquantamila euro per contrastare i comportamenti a rischio legati alla movida.

Polizia Locale: la Regione finanzia 2.500 euro di lavoro straordinario

Con una delibera di Giunta, proposta dall'assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile Romano La Russa, Regione Lombardia ha stanziato 50mila euro per finanziare 2.500 ore di lavoro straordinario di notte e nei weekend alle Polizie Locali di Legnano e di altri 15 comuni dell'Asse del Sempione.

L'obiettivo è controllare il territorio e i comportamenti a rischio legati alla movida, in particolare guida sotto l'effetto di alcol e droga, spaccio di stupefacenti ed episodi di microcriminalità e degrado legati al consumo di sostanze tossiche.

Controlli tutta la notte e agenti dotati anche di drugtest e alcoltest

L'assessore La Russa dichiara:

"Le Polizie Locali, grazie al finanziamento regionale degli straordinari, effettueranno controlli tutta la notte e fino all'alba per 2.500 ore aggiuntive rispetto ai servizi ordinari. Grazie a un ulteriore contributo di 7.500 euro, Regione Lombardia doterà gli agenti anche di drugtest e alcoltest".

Un protocollo mirato a ridurre gli incidenti stradali, specie di notte

Aggiunge l'assessore:

"Lungo l'Asse del Sempione si trovano numerosi poli d'attrazione per la cosiddetta movida particolarmente frequentati durante la stagione estiva, come discoteche, locali notturni, parchi e aree verdi. Il mio assessorato ha fortemente voluto sottoscrivere questo protocollo per ridurre gli incidenti stradali nella zona, soprattutto negli orari notturni, e sanzionare chi mette in atto comportamenti pericolosi per sé e per gli altri in modo da permettere a tutti di vivere in serenità e in sicurezza anche la vita notturna".

L'accordo siglato dal Pirellone comprende Legnano e altri 15 comuni

L'accordo siglato da Regione Lombardia comprende i Comuni di Legnano (ente capofila), Arconate, Arese, Busto Garolfo, Canegrate, Casorezzo, Cerro Maggiore, Dairago, Legnano, Nerviano, Parabiago, Pogliano Milanese, Rescaldina, San Giorgio su Legnano, San Vittore Olona e Villa Cortese.

Riflettori puntati anche sulle aree verdi contro spaccio e microcriminalità

Oltre al controllo massiccio su chi si mette al volante dopo aver assunto alcolici o droghe, una particolare attenzione sarà rivolta ai parchi e alle aree verdi per prevenire lo spaccio di stupefacenti e gli episodi di microcriminalità, in particolare, il Bosco del Rugareto, il Parco del Roccolo, il Parco Castello di Legnano e il Parco Alto Milanese.