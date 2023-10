Più di 900mila euro per l'efficientamento dell'impianto termico delle scuole

Via libera dalla Giunta comunale di Legnano per ristrutturazione e efficientamento dell'impianto termico delle scuole Manzoni.

Più di 900mila euro per l'impianto termico delle scuole

La giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo per l’efficientamento e la riqualificazione dell’impianto termico delle scuole Manzoni – Tosi. Si tratta del primo dei quattro lotti in cui l’intervento è stato suddiviso per la complessità e l’entità dei lavori, oltre che per assicurare la continuità dell’attività scolastica. Il quadro economico complessivo del primo lotto ammonta a quasi 923mila euro, di cui 330mila euro da risorse a valere sui fondi PNRR e per il resto con risorse comunali.

«L’impianto di riscaldamento che serve le due scuole, dalla sua realizzazione e fino a oggi, non ha mai conosciuto un intervento organico di efficientamento -sottolinea Marco Bianchi, assessore alle Opere pubbliche- da qui la necessità di cominciare un lavoro di rifacimento che dia ad alunni, studenti e docenti di Manzoni e Tosi migliori condizioni di comfort termico e che garantisca una maggiore efficienza energetica di tutto il sistema per gli aspetti di distribuzione, emissione e controllo. L’intervento sull’impianto termico si inserisce in un disegno di miglioramento e valorizzazione del plesso, dove sono in corso i lavori di efficientamento energetico sulla Tosi con la realizzazione del cappotto termico e dove, a settembre, è cominciato l’ampliamento della palestra della Manzoni».

Gli interventi del primo lotto risultano condizione necessaria per ottenere un impianto in grado di operare con i sistemi di generazione del calore più efficienti previsti nei lotti successivi. I tempi di realizzazione dell’intervento sono di undici mesi. I lavori potranno cominciare la prossima primavera allo spegnimento dei riscaldamenti. A seguire cominceranno i lavori del secondo lotto.

Gli interventi sull’impianto termico si possono così riassumere:

Primo lotto: Sostituzione dell’impianto di distribuzione, emissione e controllo della scuola Manzoni con installazione di nuovi ventilconvettori, radiatori e unità di trattamento aria. In aggiunta si prevede un nuovo sistema di regolazione e interventi parziali nella centrale termica (circolatori e vasi di espansione).

Secondo lotto (già finanziato con 620mila euro): Sostituzione di una delle tre caldaie a gas con una pompa di calore a servizio della scuola Manzoni. Questo intervento comporta la separazione del circuito idraulico in due circuiti, uno per scuola. L’installazione di una pompa di calore potrà essere incentivabile dal Conto Termico 2.0 nel solo caso in cui la potenza termica dell’impianto rimanga al di sotto della soglia di ammissibilità pari a 2000 kW.

Terzo lotto: Sostituzione dell’impianto di distribuzione, emissione e controllo della scuola Tosi con installazione di nuovi ventilconvettori, radiatori e unità di trattamento aria. In aggiunta si prevede un nuovo sistema di regolazione

Quarto lotto: Sostituzione delle rimanenti due caldaie a gas con caldaie a condensazione. La pompa di calore installata nel secondo lotto sarà allacciata anche all’impianto della scuola Tosi.