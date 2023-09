Piermario Cavallotti è stato eletto presidente della Commissione Istruzione di Bareggio.

Piermario Cavallotti presidente della commissione Istruzione

Per Cavallotti si tratta di un ritorno in un settore che conosce bene, viste le sue precedenti esperienze come rappresentante di classe, presidente del Consiglio di circolo e assessore.

“Durante la prima riunione ho subito detto che la priorità sono i bambini e i ragazzi di Bareggio, che sono il nostro futuro e non hanno colore politico – dichiara Cavallotti -. Ogni azione deve essere orientata al loro bene, ad avere strutture scolastiche salubri e sicure, con dei servizi che funzionino. Da parte del sottoscritto, e mi auguro anche da parte di tutta la Commissione, ci sarà sempre massima collaborazione nei confronti dell’Amministrazione comunale e dell’assessore Franco Capuano, che in questi primi mesi di mandato ha dimostrato grande concretezza”.

Le parole del sindaco Colombo