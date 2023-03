Piera Landoni nell'assemblea nazionale del Partito democratico

Piera Landoni di Cerro Maggiore è nell'assemblea nazionale del Pd.

Ora è nell'assemblea nazionale del Partito democratico. Stiamo parlando di Piera Landoni, ex vicesindaco e oggi capogruppo della lista di opposizione Bene Comune di Cerro Maggiore. Lei nell'importante organismo del partito di centrosinistra che proprio domenica scorsa ha visto l'elezione a segretario nazionale di Elly Schlein.

"Dopo la bella domenica di democrazia e partecipazione che i tanti volontari del Pd hanno saputo far vivere, ai seggi per le primarie aperti a iscritti e non iscritti, in tutti i comuni del nostro Paese, posso dire che mi sento orgogliosa di far parte dell'unico partito che può vantare e vantarsi di far partecipare così tanta gente alle proprie scelte politiche e nella decisione di chi lo deve guidare - commenta Landoni - In tantissimi hanno voluto rappresentare la voglia di un partito nuovo che sappia capire ed accogliere le esigenze dei vari territori perché si ritorni a creare sviluppo e ricchezza diffusa, partendo proprio da chi, in questo momento, è più in difficoltà ed ha subìto, più di altri, le disastrose conseguenze della pandemia e della guerra. Un popolo democratico che ci chiede unità a sinistra e il coraggio di allargare il fronte per contrastare e capovolgere scelte che continuano a colpire i più deboli".