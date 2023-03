Piazza Kennedy, il PD all'attacco: "A quando la manutenzione dell'area?"

Il PD di Magenta all'attacco della maggioranza per piazza Kennedy ritenuta "in pessime condizioni sia per quanto riguarda l'asfalto che marciapiedi e parcheggi".

Piazza Kennedy, il PD di Magenta chiede conto all'Amministrazione

Nelle prossime settimane il Consiglio Comunale di Magenta sarà chiamato ad esprimersi sul bilancio di previsione e sugli investimenti che l’Amministrazione Comunale farà per le opere pubbliche cittadine, comprese le manutenzioni di strade e marciapiedi.

“Sono diverse le aree critiche in città - afferma il Consigliere Comunale Luca Rondena - tra queste anche una zona storica e centrale come Piazza F.lli Kennedy. Qui sono anni che l’asfalto di strada, parcheggi e marciapiedi è in condizioni pessime, al punto da mettere a rischio l’incolumità di persone e mezzi”. “Per questo - sottolinea Rondena - come PD Magenta abbiamo depositato un’interrogazione per chiedere all’Amministrazione Comunale se e quando si svolgeranno le asfaltature necessarie per rendere sicura e accessibile la piazza e rispondere alle segnalazioni di residenti e commercianti”.

Come rivedere la città per il futuro

Oltre alle manutenzioni, su Piazza F.lli Kennedy è necessario secondo il Consigliere dem “avviare una seria riflessione su come rilanciare tutta questa parte di città". Infatti, conclude Rondena, “parliamo di una piazza che oggi viene meno a quello che dovrebbe essere lo scopo principale di una piazza: cioè essere un luogo di incontro e socialità. Chiediamo all’Amministrazione Comunale di ragionare insieme, coinvolgendo cittadinanza e attività commerciali, per togliere questo luogo dal degrado, riprogettare la disposizione degli spazi e inserire nuovi arredi urbani che rendano l’area più viva, accogliente e sicura”.