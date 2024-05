Piattaforma ecologica con sbarra guasta, code per centinaia di metri

Piattaforma ecologica di Nerviano: la sbarra di ingresso è guasta, auto in coda per centinaia di metri.

Piattaforma ecologica, lunghe code

Code di centinaia di metri per andare alla piattaforma ecologica a conferire i rifiuti. E' quello che accade per accedere alla struttura di via Bergamina a Nerviano. E per accedervi, ogni giorno, i cittadini sono costretti a code in auto lunghe anche centinaia di metri.

L'interrogazione alla Giunta

Sul fatto Massimo Cozzi, ex sindaco e oggi capogruppo della lista di minoranza Con Nerviano-Gin-Lega, ha presentato un'interrogazione con richiesta di risposta scritta alla Giunta comunale: "Da giorni non è funzionante l'ingresso automatizzato di entrata e uscita mediante l'utilizzo della carta regionale dei servizi e l'uscita dall'impianto stesso avviene da un'altra parte, senza adeguata segnalazione - scrive Cozzi nel documento - Vogliamo sapere le motivazioni di questo disservizio e le tempistiche per la risoluzione dello stesso. Chiediamo inoltre se e come vengono effettuati i controlli di chi accede all'area per conferire i rifiuti e di segnalare con adeguata cartellonistica il percorso 'temporaneo' di uscita dalla piattaforma, oggi assolutamente carente".